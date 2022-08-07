В список попали Овны, Скорпионы и Рыбы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с серьезными неприятностями в личной жизни на следующей неделе – в период с 8 до 14 августа.

В список попали Овны, Скорпионы и Рыбы.

Овен

В указанный период Овны рискуют необдуманно признаться в чувствах и наткнуться на стену безразличия. Потому рекомендуется на этой неделе не давать волю чувствам, постараться быть сдержанными, насколько это возможно. Они обязательно смогут наверстать, как только ситуация изменится в лучшую сторону. Потому чтобы не жалеть и не наломать дров, лучше повременить.

Скорпион

У родившихся под знаком Скорпиона будет неделя не из простых именно на любовном фронте. Возможны разочарования и конфликты. Тем, кто в паре, советуют держать все планы при себе, а те, кто до сих пор в поисках, должен не отчаиваться и поработать над тем, чтобы заложить фундамент будущих отношений. Так что, главный совет для Скорпионов на эту неделю – набраться терпения.

Рыбы

Рыбок тоже ждут некоторые разногласия с любимыми и выяснения отношений. Они не должны быть критическими, но риск завести ситуацию в глухой угол есть. Лучше всего в указанный период максимально прислушиваться к своей второй половинке. Одиноким Рыбам астрологи советуют не торопиться.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых очень скоро влюбятся.

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