Эти люди образуют идеальную пару.

В День Святого Валентина астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые образуют идеальную пару. Рассказываем, кто больше всего подходит друг другу.

Овен и Рыбы

Овны - обладатели сложного характера. Поэтому им по жизни нужен тот, кто будет их направлять, кто будет поддерживать и помогать. Идеальный союз у них получается с Рыбами - такой паре никогда не будет скучно. Овны будут покорять Рыб красивыми поступками и романтическими стихами, а Рыбы будут давать Овнам столько внимания и заботы, сколько им требуется.

Телец и Дева

Тельцы, которые любят авантюры, и Девы, которые привыкли поступать рассудительно - еще одно удачное сочетание по звездам. Эти люди часто имеют общие интересы, благодаря чему знакомятся на работе, в спортзале, на каких-то творческих секциях и тому подобное.

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Тельцы практически с первого взгляда влюбляются в Дев, а Девы делают все, чтобы показать - чувства взаимны.

Рак и Водолей

Два этих знака сочетаются друг с другом по стихии Воды. Они идеально уживаются, находят общие интересы, их характеры направлены в одну сторону. Между этими людьми практически не бывает ссор и недомолвок. В отношениях каждый них преследует свои цели, однако все они объеденены общими семейными ценностями.

Более идеальной пары, чем Рак и Водолей, сложно отыскать - у них получаются красивые дети, а семья, состоящая из таких знаков Зодиака, является примером для подражания.

Напомним, вторник "озолотит" эти знаки Зодиака.

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