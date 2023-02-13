Новая неделя начнется хорошо для троих.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 13 по 19 февраля. Звезды говорят, что в финансовом плане троих будет ждать абсолютный успех. Достаток коснется Тельцов, Дев и Весов. Подробнее читайте в нашем материале.

Телец

Тельцы, ждите прихода кругленькой суммы денег во вторник или в среду. Доход поможет расплатиться по счетам, возможно, покрыть долги, стабилизировать текущую ситуацию.

Астрологи не советуют тратиться на посуду, мелкую бытовую технику, ненужные безделушки в дом, поскольку эти приобретения могут негативно отразиться на финансовых потоках и денежной энергетике.

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Дева

Девам захотят преподнести дорогой подарок. Дарителем может быть друг, возлюбленный, член семьи или дальний родственник. Астрологи советуют правильно распорядиться суммой и не спешить ее на что-то потратить. Лучший вариант - это обдуманная инвестиция.

Весы

Весам захотят помочь. На протяжении этой недели с ними могут связаться люди, которые готовы решить проблемы с недостатком денег. Это может быть социальная помощь, предложение о работе, грант, единоразовая выплата и вообще любое пособие. Также Весы могут что-то выгодно продать, и это тоже принесет свой вклад.

Напомним, маг назвал дату, когда шесть областей будут в опасности.

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