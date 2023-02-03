Беды всегда обходят их стороной.

Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых очень хорошо развита интуиция. Благодаря этому они могут избегать многих неприятностей и бед.

Стрелец

У Стрельцов отлично работает "чуйка". Они всегда знают, где их может подстерегать опасность. Так как это огненный знак Зодиака, он может рискнуть и пойти туда, где опасно. Но чаще всего они действуют с умом, что позволяет им выходить "сухими" из любой ситуации. Однако интуиция им совсем не помогает в личной жизни. Поэтому астрологи советуют им прислушиваться еще и к своему сердцу.

Водолей

А вот Водолеи всегда прислушиваются к своей интуиции, и стоит отметить, небезосновательно. Также они очень внимательны к знакам Вселенной, ведь считают, что именно они направят их на путь истинный. Эксперты в сфере эзотерики говорят, что обычно у Водолеев очень легкая жизнь, благодаря таким их качествам.

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Рыбы

Это очень чувствительный знак Зодиака, который умеет читать мысли других. Именно поэтому они всегда знают, что ждать от того или иного человека. Их невозможно подставить, обидеть или сделать что-то другое в их адрес, так как они просто не допустят этого. Рыбы сразу отсекают негативных людей и обходят стороной непонятные ситуации.

Напомним, ранее астрологи назвали главных везунчиков февраля 2023.

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