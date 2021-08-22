Раки, Овны и Скорпионы оказались очень ревнивыми.

Астрологи составили список самых ревнивых знаков Зодиака. Своими подозрениями они могут любого свести с ума.

Овен

Овны могут ревновать своих возлюбленных даже к дереву. И если он вас в чем-то заподозрит, то игры на нервах не избежать. Они будут очень придирчивы к вам, будут устраивать допросы и следить буквально за каждым вашим шагом. При этом им очень сложно объяснить причину своей ревности. И да, Овнам лучше не рассказывать о своих прошлых отношениях во избежание конфликтов.

Рак

Раки не будут бить посуду или выбрасывать ваши вещи из окна. Но если они вас заподозрят в измене, то буквально погрузятся в собственное расследование. Они будут ночью тайно проверять ваш телефон, прислушиваться к вашим разговорам и маниакально следить за вами. Если же их подозрения подтвердятся, то месть будет очень болезненной для вас.

Скорпион

Скорпионы очень подозрительные люди. Им предательство мерещится абсолютно во всем. При этом они не будут действовать тайно. Войну они объявят вам вполне открыто. И пока не отомстят - не успокоятся.

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Автор: Диана Могилевич