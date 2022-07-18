Они обладают очень тонкой душевной организацией.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые все принимают слишком близко к сердцу. Любая мелочь может повлиять на их настроение и даже вогнать в длительную депрессию.

Рак

Раки - это люди с очень тонкой душевной организацией. Мало того, что они и так не особо то и доверяют людям, так если им дать хоть малейший повод усомниться в вашей искренности, то все - пишите: "Пропало!". Они уйдут в себя, будут очень много думать, страдать и действовать вам на нервы своим меланхолическим настроением.

Рыбы

Рыбам и повод особо не нужен, чтобы пострадать. Они сами по себе достаточно меланхоличные натуры, склонны к депрессии. При чем они могут самостоятельно усугублять такое свое настроение. Например, слушать грустную музыку, смотреть мелодрамы, читать женские форумы и плакать в подушку.

Телец

Если в жизни Тельца все хорошо, то он обязательно найдет способ, как все испортить. Они обладают уникальным талантом: находить проблему там, где ее нет. А все потому, что Тельцы очень любят себя жалеть. Они сначала сделают какую-то глупость, а потом будут жаловаться своим друзьям на тяжелую судьбу.

Напомним, только два знака Зодиака попали в "черный список" Вселенной.

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