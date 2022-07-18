Их ждут неприятности буквально на каждом шагу.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которых все лето и осень будут преследовать одни неудачи. Они могут столкнуться как с мелкими неурядицами, так и с серьезными проблемами. Кто попал в "черный список" Вселенной - читайте далее.

Рак

В жизни Раков могут появиться непредвиденные обстоятельства, которые изначально заставят их плакать. Вам будет казаться, что ваша жизнь пошла наперекосяк, что все планы рухнули в одночасье, что вас больше ничего не радует. Но постарайтесь взглянуть на эти ситуации под другим углом. Возможно, вы вынесите из них какой-то ценный урок.

Астрологи советуют вам больше времени уделить своей семье. Последнее время вы много работали и могли потерять ту тонкую нить, которая соединяла вас с близкими людьми.

Подумайте о том, что каждая неудача - это шаг к самосовершенствованию. Все, что вас не убивает - делает вас сильнее.

Весы

У Весов могут возникнуть серьезные проблемы на работе, вплоть до увольнения. Кажется, последнее время вы ощутили себя Цезарем, который может хвататься за десять дел одновременно. Только ваша проблема в том, что вы ничего не доводите до конца.

Подумайте о том, как улучшить свою работоспособность. Идеальным вариантом для вас будет - это новый проект, в котором вы не только сможете реализоваться как профессионал, но и доказать своему руководству, что вы еще чего-то стоите. В противном случае вы рискуете остаться без работы и дохода соответственно.

Напомним, август принесет большое счастье трем знакам Зодиака.

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