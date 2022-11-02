Речь идет о Девах, Раках и Рыбах.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым некомфортно находиться в центре внимания. Они постоянно пытаются сбежать в какой-то укромный уголок, чтобы их никто не видел.

Дева

Девы хорошо себя проявляют в работе, ведь они скрупулезные, умные, ответственные. Однако, когда дело доходит до посиделок с коллегами, они начинают "теряться". Любая шумная компания вызывает у них дискомфорт. На самом деле, это домашний знак Зодиака, который предпочитает посидеть у камина с книгой в руках или посмотреть фильм.

Рыбы

Рыбы оказались на втором месте из-за своей застенчивости. В принципе, в компании друзей они чувствуют себя легко и свободно, но выйти на сцену не согласятся даже под страхом расстрела. Даже если их просят произнести тост, это уже вызывает у них опасения стать посмешищем. Поэтому они больше любят находиться наедине с собой или только с самыми близкими людьми.

Видео дня

Рак

Рак - еще один очень стеснительный знак Зодиака, однако он старается как можно больше общаться с людьми. Представители этого зодиакального созвездия уверены, что только так они способны побороть свои "зажимы" и комплексы. То есть как бы им не было сложно, они пойдут и сделают то, что от них требуется.

Напомним, женщины с этими именами считаются скандалистками.

Вас также могут заинтересовать новости: