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Астрологи назвали три самых непостоянных знаков Зодиака, чья любовь длится недолго. Сегодня они любят одного человека, а завтра бегут навстречу другому.

Лев

По мнению экспертов, Львы очень быстро загораются и очень быстро тухнут, как спички. Это касается не только романтических отношений, но и других сфер их жизнедеятельности. Сегодня им нравится одно, а завтра - другое, и с этим ничего не сделаешь. Кроме того, у Львов есть такая черта характера - не доводить дело до конца. Они могут сменить курс на полпути.

Овен

У Овнов все немного сложнее, чем у Львов. Чаще всего они влюбляются в недоступных людей. Но они готовы сделать все, чтобы добиться их расположения. Когда Овны получают свое, им это перестает быть интересным. И они идут на поиски новых приключений. Часто партнеры разочаровываются в Овнах, так как они делают им очень больно и в самый неожиданный момент.

Скорпион

Скорпионы и сами часто не знают чего хотят. Они не умеют балансировать между работой, хобби и личной жизнью. Метаясь от одного к другому, часто они остаются одинокими на неопределенный срок. Нередко у них бывают проблемы в разных сферах жизнедеятельности, и все из-за той же неопределенности и не умения гармонировать.

Напомним, двум знакам Зодиака нужно приготовиться к худшему до конца августа.

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