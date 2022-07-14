Для них семья никогда не была на первом месте.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака среди женщин не будут хорошими женами. По словам экспертов, они достаточно эгоистичны и думают только о своем комфорте.

Телец

Женщина-Телец обладает невероятно сложным характером, который не позволяет ей уживаться с мужчинами. Более того, во многих жизненных ситуациях она и сама показывает стальные "яйца". Впрочем, это любвеобильные дамы, которые достаточно падки на мужской пол. Но чаще всего мужчины бояться этих женщин, так как не хотят, чтобы над ними доминировали.

Овен

Эти дамы не знают, что такое компромиссы. Их интересует только их мнение и ничье больше. Они не будут прикидываться милыми кошечками, идти на уступки и пытаться угодить. Нет, нет и еще раз нет. Это все должен делать мужчина, если хочет быть рядом с женщиной-Овном. Но, как все понимают, вряд ли желающие найдутся.

Рыбы

Если вы мечтаете, чтобы ваша жена ждала вас вечером с работы с вкусным ужином, то уже сразу мимо. Девушки-Рыбы не являются хорошими хозяйками. Они постоянно витают в облаках, а мирские дела их совсем не интересуют. Более того, они всегда будут что-то требовать от вас. Будьте готовы исполнять их капризы, иначе милые Рыбки могут выцарапать вам все глаза.

Напомним, три знака Зодиака вскоре поймают удачу за хвост.

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