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Астрологи назвали три знака Зодиака, которые могут предать без малейшего сожаления. Речь идет о Близнецах, Стрельцах и Водолеях.

Близнецы

У Близнецов никогда нет четкого мнения на счет какой-то ситуации. Сегодня они думают одно, а завтра - другое. Такая черта их двойственного характера может негативно сказываться на их отношениях с людьми. Часто Близнецы не держат свое слово, что причиняет дискомфорт их близким. Также не стоит сильно рассчитывать, что они подставят вам свое плечо - это может произойти, а может и нет.

Стрелец

С виду Стрельцы кажутся добрыми и милыми людьми, однако они могут вставить вам нож в спину. Предательство от Стрельца на самом деле страшное, ведь это может произойти в тот момент, когда вы этого совсем не ждете. При чем после этого представитель этого зодиакального созвездия сделает вид, что ничего не произошло, что все так и должно было быть.

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Водолей

Это очень целеустремленные люди, на пути которых не стоит становиться. В противном случае он просто перешагнет через вашу голову и продолжит добиваться желаемого. Ради своей цели они готовы предать даже самых близких, не говоря уже просто о знакомых или друзьях. С ними стоит быть осторожными.

Напомним, два знака Зодиака вскоре ждет большое счастье.

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