У этих людей могут быть неприятности как в работе, так и на личном фронте.

Астрологи рассказали, что осенью у нескольких знаков Зодиака могут быть трудности. Это может быть связано как с полнолунием 10 сентября, так и с ретроградным меркурием, который будет продолжаться с 9 сентября до 3 октября. Подробнее читайте в материале УНИАН.

Близнецы

Вам звезды пророчат сложный путь в сфере работы. Однако эти сложности будут в положительном ключе. Например, у вас прибавится рабочих задач, но и платить станут больше. Или вы смените работу на другую, где придется чему-то учиться, осваивать новые навыки, но вас за это высоко вознаградят.

Видео дня

В любом случае стоит приготовиться к тому, что сидеть без дела не будете. Вам прогнозировано постоянное движение. Порой даже не будет времени, как говорят, в небо посмотреть.

Лев

Трудности у Львов будут связаны с личной жизнью. Возможно, они уйдут от своего предыдущего возлюбленного и тут же примут решение прыгнуть в новый роман.

Сложности будут в том, что вам постоянно будет мерещиться, будто вы идете по неправильной тропе. Однако звезды говорят, что вам нужно пережить этот сложный эмоциональный этап, чтобы потом получить вознаграждение.

Напомним, астрологи назвали лучшие комплименты для каждого знака Зодиака.

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