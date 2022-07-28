Эти люди имеют достаточно много негативных черт и часто стараются навредить окружающим.

Астрологи назвали два знака Зодиака, чьи представители могут быть опасны даже для своих близких. Кто они и почему так происходит - читайте в материале УНИАН.

Стрелец

Стрельцы - очень активные и общительные. Но положительную энергию они излучают только в том случае, когда видят выгоду в общении с человеком. Если же он как-то косо посмотрел на них или сказал что-то неуместное, то уроженцы данного знака быстро могут записать его в список своих врагов.

Также Стрельцы могут распускать слухи, плести интриги или настраивать окружение против определенного человека. Эксперты в сфере астропсихологии уверенно называют их самыми опасными.

Водолей

Второй опасный знак, с которым лучше не иметь дел - это Водолеи. На них абсолютно нельзя рассчитывать - в любой момент они могут подвести или не оправдать ожиданий. Кроме того, уроженцы этого знака чаще других склонны к изменам своим партнерам. Они нередко лгут, пытаясь найти собственную выгоду в той или иной ситуации.

Напомним, назван топ самых конфликтных знаков Зодиака.

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