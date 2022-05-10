С 24 февраля астрологи однозначно утверждают, что Россия проиграет эту войну.

Никто не сомневается, что в войне за свою территорию Украина точно одержит победу. Однако мысли о том, когда именно это случится, у разных специалистов в области астрологии отличаются. Так, астролог Дмитрий Уранус рассказал, что финальный отпор ВСУ дадут российским военным летом этого года.

"Я думаю, когда Марс пойдет по Тельцу (июль-август). Украина их (российских военных, - ред.) порвет!", - написал Уранус у себя на странице в Facebook, отвечая одному из комментаторов.

Кроме того, эксперт уточнил, какие именно объекты будут под прицелом российских захватчиков.

"Солнечные затмения угрожают прежде всего власти и правителю. Телец - знак Украины. Уран - планета воздуха, авиационной и ракетной техники, связана с электричеством, со внезапными, неожиданными событиями. Получается следующая трактовка: с 30 апреля до 30 мая есть непосредственная угроза для властей и президента Украины", - заявил Дмитрий Уранус.

Согласно информации специалиста, в мае этого года под обстрелы попадут западные города Украины - Львов, Луцк и Ужгород. Поэтому он призывает жителей этого региона не игнорировать воздушную тревогу.

Напомним, астролог назвал точные даты, когда Украину могут бомбить.

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