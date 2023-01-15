Астрологи рассказали о четырех мужских именах, чьи представители склонны к тому, чтобы изменять своим вторым половинкам.
Андрей
Мужчины с таким именем крайне непостоянны в плане общения с женщинами. Проще говоря, сегодня им нравится одна, завтра - другая. Они любят свободу, поэтому редко решаются на серьезные отношения.
Андреи очень требовательны к своей избраннице. Как правило, если они увидели хотя бы один недостаток, то могут быстро разлюбить и начать искать другой вариант.
Евгений
Обладатели этого имени любят "перебирать вариантами". Они могут легко распрощаться со своей девушкой, если встретили новый объект обожания.
Также Евгении могут "ходить налево", будучи в браке. И за это они совсем не испытывают угрызений совести, называя это потребностью "освежить чувства".
Марк
Марки любят себя и только себя. Им часто абсолютно наплевать на то, какие чувства к ним испытывают другие. Они могут разбивать сердца и быстро прекращать отношения. Но есть среди них и те, кто не прекращая отношения может засматриваться на других.
Алексей
Алексеи если и не изменяют своей жене на стороне, то вполне могут вести какие-то романтические переписки или сидеть на сайтах знакомств. Они не считают это изменой и оправдывают себя тем, что им скучно в текущих отношениях. Но вот если их партнерши об этом узнают, то очень обижаются и все же называют это изменой.
Напомним, названы три женских имени, которые притягивают мужчин, словно магнитом.