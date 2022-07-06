Эти знаки долгое время не могут преодолеть какие-то личные проблемы и внутренние конфликты.

Астрологи составили гороскоп на ближайшее время и назвали два знака Зодиака, которые могут столкнуться с так называемыми "энергетическими дырами". Они образовываются тогда, когда долгое время человек не может справиться с внутренними конфликтами или решить какие-то проблемы.

Рак

Раки уже несколько месяцев пребывают в напряженном состоянии. Кто-то может уже и дошел до депрессии. Это связано с опасениями за свою жизнь, здоровье, будущее, возможно, за детей. Уроженцы данного знака живут в подвешенном состоянии и не могут ничего планировать на будущее. Это их сильно тревожит.

Именно тревожность и стала причиной грядущего усугубления ситуации. Звезды советуют пересмотреть свое отношение к жизни и найти мелочи, которые могут приносить радости.

Рыбы

Второй знак, на пути которого может случиться энергетическая дыра - Рыбы. Долгое время уроженцы данного знака испытывали проблемы с деньгами. Каждые новые обстоятельства, которые случались в жизни, ситуацию только усугубляли. В ближайшем времени Рыбы будут жить в такой же напряженной обстановке. Ситуация может разрешиться только к сентябрю 2022 года.

Напомним, астрологи назвали 4 знака Зодиака, которым повезет в бизнесе.

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