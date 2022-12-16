Астрологи назвали мужские имена, чьи представители склонны к изменам. От таких лучше держаться подальше. Их склонности важно учитывать при выборе партнёра.
Петр
Зачастую обладатели этого имени очень уверенные в себе, и стремятся всем это доказать. Они часто меняют партнерш. С большинством избранниц у них нет ничего, кроме физической близости.
А вот девушки в Петра влюбляются по уши. Всему виной его харизма и умение себя подать.
Владимир
Обладатели этого имени очень переменчивы в своем выборе. Даже пребывая в отношениях и имея семью, они все равно невольно заглядываются на других женщин.
Если у них промелькнула мысль о другой, то уход из семьи - вопрос времени. Бросая свою жену, Владимиры часто даже не чувствуют сожаления и не принимают свою вину.
Лев
Мужчины с таким именем очень себя любят. Они окружают себя красивыми и успешными людьми, не терпят слабости. У них завышенные требования по поводу того, какой должна быть спутница. Зачастую такие выбирают девушек модельной внешности и меняют их как перчатки.
Арсений
Обладатели имени Арсений выступают против несерьёзных отношений - они хотят семью и детей, осознавая всю ответственность. Вот только как только на горизонте появляется больше привлекательная девушка, а своя уже порядком надоедает после стольких лет вместе, Арсений может и оступиться.
Напомним, названы самые счастливые знаки Зодиака 2023.