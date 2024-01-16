В разных народах и культурах считается, что покупать одежду до появления малыша на свет нельзя, чтобы не навредить ребенку.

Многие будущие родители стараются успеть организовать пространство для ребенка и закупить все самое необходимое перед тем как малыш появится на свет. Они часто задаются вопросом, можно ли покупать вещи до рождения ребенка. Почему это может быть не самая лучшая идея, расскажем далее.

Почему нельзя покупать детские вещи заранее

В народе существует примета, что лучше не покупать заранее вещи для ребенка. Согласно поверью, это может препятствовать появлению малыша на свет, поскольку его вещи успеют занять злые духи. Кроме того, ребенка могут сопровождать различные неприятности.

Так, старшие поколения советуют воздержаться от приобретения:

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одежды (ползунки, бодики, чепчики и носочки);

коляски;

кроватки;

памперсов и ванночек.

Еще одна причина, почему нельзя покупать вещи до рождения ребенка, заключается в том, что это может привести к потере беременности. Многие родители, которые уже сталкивались с выкидышами, не рискуют приобретать одежду для малыша вплоть до выписки из роддома.

Кроме того, в некоторых культурах существует другое объяснение, почему нельзя покупать вещи до рождения ребенка. Считается, что подготовка к появлению малыша заранее может привести к "сглазу".

Что нельзя покупать до рождения ребенка - обратите особое внимание

Одной одеждой народные приметы не ограничиваются. Будущим мамам и папам также советуют воздержаться от покупки кроватки и коляски для малыша.

Но почему нельзя заранее покупать вещи для новорожденного, если они понадобятся буквально в первый день выписки из роддома? Согласитесь, трудно выбирать коляску с маленьким ребенком на руках. Некоторые люди считают, что определенные действия, такие как покупка коляски или других товаров для новорожденного, должны быть отложены до самого момента рождения, чтобы избежать привлечения негативной энергии. Это может повлиять как на самочувствие ребенка, так и на состояние матери.

Кстати, на форумах, где обсуждалась тема, почему нельзя заранее покупать коляску, мамочки поделились дельным советом. Многие говорят, что ходили выбирать коляску на последних месяцах беременности вместе с мужем – определились с предпочитаемой моделью, цветом и функционалом. А вот саму покупку откладывали на момент после рождения малыша – новоиспеченный папа просто возвращался в магазин и забирал понравившийся ранее товар.

Теперь поговорим о месте для сна. Покупка и сбор кроватки – дело хлопотное, и может занять немало времени. Повезло, если это не первый ребенок в семье, тогда кроватку можно просто достать из кладовки, а не мучиться с выбором. Но собирать ее все же лучше уже после родов.

Есть объяснение тому, почему нельзя ставить кроватку до рождения ребенка. Считается, что такой шаг может вызвать интерес злых духов. Некоторые люди избегают установки кроватки заранее из-за опасений, что это может вызвать преждевременные роды или другие осложнения беременности.

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