Стоит ли избавляться от старой одежды и как отдать свои вещи без вреда для себя - узнайте в материале УНИАН.

Каждый сезон, перебирая шкафы, украинцы собирают пакеты со старыми вещами и относят их на помойку или же в церковь - во благо нуждающимся. Однако, народные приметы гласят, что иногда делать этого не стоит - можно навлечь неприятности. УНИАН расскажет, какие свои вещи нельзя отдавать и как правильно избавляться от хлама.

Ранее мы говорили о том, что нельзя одалживать даже близким.

Почему нельзя отдавать свои вещи другим людям - приметы

Одним из самых распространенных способов избавления от вещей считается поход в церковь - там всегда много нищих, которым нужна одежда. Отвечая на вопрос о том, можно ли отдавать свои вещи в церковь, народные приметы говорят категорическое: "Нет".

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Всё дело в том, что отдавая что-либо нуждающемуся, вы вместе с одеждой дарите и свое благополучие, а взамен можете получить болезни, несчастья и даже психические расстройства.

Между человеком и одеждой, которую он носит, существует энергетическая связь. Если отдать свою вещь кому-нибудь, то вы вместе с куском ткани отдаете и душу, что отрицательно скажется на вашем благополучии в будущем. Именно из-за сильной духовной связи с одеждой в старину на вещи делали привороты и порчи - такая практика среди черных магов сохраняется и сейчас.

Как правильно отдавать свои вещи чужим людям - техника

Если вы всё-таки решили, что хотите помочь страждущим и поделиться с ними одеждой, обязательно постирайте ее. В идеале - с порошком в машинке, а затем дополнительно окропите святой водой и, зажигая церковную свечу, прочтите молитву над пакетом с вещами. Таким образом у вас получится очистить собранное от своей энергетики и не навлечь на себя неприятности.

Особенный ритуал нужно проводить и с обувью - кроме тщательного мытья с порошком важно посыпать ботинки солью или положить ее внутрь обуви, используя в качестве тары холщовые мешочки. Наши предки говорили, что через пятки проходит энергетика человека, поэтому все, что вы надеваете на ноги, имеет с вашим ментальным телом особую связь.

Что никогда нельзя давать из дома - запрещенные предметы

Среди вещей, которые нельзя отдавать даром, находятся не только одежда и обувь, но и многие другие предметы:

матрасы, подушки, одеяла, постельное;

нижнее белье, майки, пижамы;

кепки, шляпы, платки;

кошельки, сумки, портмоне.

То есть, вам нужно запомнить - всё, что касается вашей головы, нагого тела, ног и денег, ни в коем случае нельзя отдавать другим людям. Если уж очень хочется - очищайте предметы по предложенной нами технологии.

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