Таролог рассказал, что этот ритуал поможет каждому, кто его проведет.

Мольфар Макс Гордеев раскрыл секрет богатства. Он рассказал о магическом ритуале, который поможет "призвать" деньги в жизнь. Его сможет провести любой человек. Важно лишь выполнить все правила и не забыть о золотом денежном заклинании.

По словам Гордеева, для заклинания вам понадобятся: глубокая миска, ваза или горшок, и красная свеча. Нужно поставить горшок рядом с дверью и ежедневно в пять часов класть в него по монетке. Это стоит делать шесть дней. Когда вы будете класть первую монетку, скажите такие слова:

"Лейтесь, денежки, сверкайте, сделать богатым меня пожелайте".

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Когда будете класть вторую монетку, проговаривайте то же заклинание. А уж на третьей и других монетках нужно говорить так:

"Денежки-денежки, вы - сила моя, не оставьте, не оставьте, в трудный час меня".

После того, как вы положите шестую монетку, рассказывает мольфар, вечером нужно поставить горшок на стол. Выложите из него все деньги. Из монеток нужно сделать магический круг.

"Затем зажгите свечу и поставьте ее в центр круга в стаканчик с солью. Смотрите, не отрываясь, на пламя свечи и представляйте, что от монет в пламя уходит живая энергия. Отбросьте все мысли. Не думайте о долгах, налогах и других финансовых проблемах. Используйте всю свою безграничную фантазию, представьте себя богатым и счастливым. Через 15-20 минут можете идти спать... Утром соберите остатки свечи и выбросьте, а монетки сложите обратно в горшок и еще несколько дней проделывайте эту операцию. После этого деньги должны к вам прийти, и вы полностью избавитесь от финансовых проблем. Только запомните, что проделывать это можно только один раз", - рассказал Гордеев.

Напомним, ранее мольфар Гордеев составлял таро-гороскоп на август.

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