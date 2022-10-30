Они рискуют загубить свою жизнь.

Астрологи назвали несколько мужских имен, которые больше всего подвержены влиянию черной магии. Как не стоит называть ребенка - читайте на УНИАН.

Павел

Обычно мужчины, рожденные под именем Павел, больше всех склонны к вредным привычкам, особенно к алкоголизму. В бутылке спиртного они утоляют свою несостоятельность, гнев и обиды. Темные силы в виде демона на плече будто нашептывают им, что только так они могут хоть на какое-то время забыться и абстрагироваться от внешнего мира. Но чаще всего до добра это не доводит.

Артур

В целом имя Артур наделяет своего обладателя целеустремленностью и жаждой к жизни. Однако их успех вызывает огромную зависть у окружающих. И до такой степени, что те не против обратиться к черной магии, чтобы сглазить этого мужчину. В итоге его кошелек заметно опустошается и новых накоплений не прибавляется. Все это очень угнетает Артуров, ведь они уверены, что деньги - это главное.

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Дмитрий

С самого детства Дмитрии растут слабыми мальчиками. Крайне редко они добиваются каких-то высот. Встречая женщину, они не способны обеспечить ей достойный уровень жизни. А из-за своих комплексов еще и могут угнетать ее. Когда девушкам это надоедает они уходят, и без мести не обойдется. Они могут обратиться за помощью к черным магам, чтобы "насолить" своему экс-партнеру. На мужчинах это плохо сказывается, так как иммунитета у Дмитрия на такие выбрыки нет.

Валерий

В жизни этих мужчин очень много трагедий. С самого детства они будто борятся за свое место под солнцем. Им очень сложно дается абсолютно все: карьеру построить они не могут, да и в личной жизни у них одни неприятности. Такое ощущение, что имя Валерий проклято. Именно так и думают мужчины, рожденные под этим именем. Поэтому обычно они к 30 годам сдаются.

Илья

Слабое место мужчин с этим именем - слабая нервная система. Они очень подвержены стрессам, а это значит, что они уязвимы перед черной магией. Им стоит укреплять свое ментальное здоровье, чтобы не скатиться на самое дно. Также им стоит задуматься и о физическом здоровье, ведь многие болезни вызваны именно душевных состоянием человека.

Напомним, мужчины с этими именами считаются лучшими мужьями.

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