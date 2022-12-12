Астролог предупредила Близнецов и Козерогов.

Астролог рассказала о том, что последняя в этом году зеркальная дата 12.12.22 принесет беды и проблемы для двух знаков Зодиака. К чему им готовиться - читайте в материале.

Близнецы

У представителей этого знака могут быть семейные проблемы. Например, родители, дети или сами Близнецы захотят развестись со своей второй половинкой.

Женщины-Близнецы будут плакать, высказывать недовольства своим партнерам, таить в глубине души обиду. Мужчины-Близнецы могут собрать вещи, уйти из дома или уехать в другой город из-за конфликта со своей возлюбленной.

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Козерог

У Козерогов-женщин будет депрессивное состояние. Весь день и еще несколько дней после 12 декабря они будут думать о том, что у них плохая жизнь: трудности в личной жизни, финансовые неприятности, еще и на работе не ладится. Депрессивные мысли пройдут лишь после 22 декабря.

Козероги-мужчины будут переживать трудный период из-за проблем на работе. Их могут уволить или сообщить, что они попали под сокращение.

Напомним, проблемы этих знаков Зодиака на этой неделе решатся сами собой.

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