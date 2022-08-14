Экстрасенс Ирина Соломон рассказала, как правильно заговаривать мед.

Сегодня, 14 августа, в Украине отмечается Первый Спас, Медовый Спас или Маковея. В этот день принято освящать мак, воду, букеты из трав и, конечно же, мед.

Интересно, что мед можно не только освящать в церкви, но и делать заговоры на него от боли и болезней. А как правильно это делать рассказала финалистка международной "Битвы экстрасенсов" Ирина Соломон на своей странице в Instagram.

По ее словам, нужно зажечь три церковные свечи треугольником, смешать мёд трёх сортов, емкость поставить так, чтоб она находилась в треугольнике из свечей. Затем нужно произнести такие слова:

"За темным лесом, за высокой горой, на восточной стороне в чистом поле стоит Святой скит. В том скиту монахи живут, по весне ульи ладят, пчел в поле отпускают, медок качают. Святой Зосима медок качал, молитву зачинал, крестом медок осенял, силу в мед клал. Сила та снимала с Божих рабов (имена) сглазы и переполохи, испуги и всполохи, боли убирала, силы давала, кровь очищала. Кровь та бежала по жилам и полужилам, по хребту, по позвонку, по мозгам, по печеням, по чреву, по почкам, сила святого Зосимы боль изгоняет, чрево цельбой наполняет. Молитву Зосима читает, боль убирает с чрева,с позвонка, с ноги, с руки, с головы, с волос, с почек, с золотника, с семенника, со хребта. Дело и слово во имя Господнее. Зосима молитву творит, мед из святого скита раба Божего (имя) оживит. Аминь. Аминь. Аминь".

После того как свечи догорят, нужно произнести благодарственную молитву.

"Мед употребляйте по одной чайной ложке утром натощак. Запивайте тремя глотками освещенной воды (если нет, то можно кипячённой).10-15 минут спокойно посидите с закрытыми глазами. Заговор читать 3 или 12 раз, решайте сами какое количество вам по душе. Обряд лучше проводить на Медовый Спас", - написала Соломон.

Ранее УНИАН рассказал, что приготовить на Медовый Спас.

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