Такое даже врагу не пожелаешь.

Астрологи назвали три знака Зодиака, чья жизнь вскоре кардинально изменится. Их ждут неприятные события, связанные с разными сферами их жизнедеятельности.

Стрелец

Первый месяц весны обернется для Стрельцов катастрофой. Они могут рассориться с друзьями, коллегами, родными и близкими людьми. Такое ощущение, что они разучились коммуницировать с людьми, из-за чего на них свалится много проблем. Ситуация может усугубиться до того, что они превратятся в изгоев, от них все отвернуться. В итоге Стрельцы могут впасть в продолжительную депрессию.

Водолей

Водолеи могут разорвать отношения с любимым человеком. Звезды говорят, что конфликт между вами уже давно назревал. В марте все обиды, о которых вы молчали, вылезут наружу. Вы можете не сдержаться и наговорить много лишнего, тем самым обидеть своего партнера. Он не останется в долгу и ответит вам тем же. Ваши отношения разрушатся как карточный домик.

Видео дня

Скорпион

Скорпионы по своей натуре очень вспыльчивые, им сложно контролировать свои эмоции. Поэтому не исключено, что в марте у вас возникнет с кем-то конфликт, который может перерости в драку. Астрологи предупреждают, что ничем хорошим это не закончится. Вы можете серьезно пострадать. Поэтому лучше не провоцируйте людей и отсидитесь в укромном месте.

Напомним, три знака Зодиака будут прыгать от счастья в эти выходные.

Вас также могут заинтересовать новости: