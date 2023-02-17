Кто попал в список счастливчиков - читайте далее.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже 18 и 19 февраля испытают очень сильные эмоции, а главное - они будут очень позитивными. Приготовьтесь прыгать от радости.

Близнецы

Ох, вы можете получить завестное предложение руки и сердца. Ваш любимый человек готов сделать такой серьезный шаг и создать с вами крепкую ячейку общества. Это может произойти в очень неожиданном месте и в самый неожиданный момент. Чтобы васне застали в расплох, будьте готовы к такому повороту событий.

Рак

Вам тоже может поступить предложение, но она будет связанно с работой. Вероятно, вам предложат переехать в другой город или страну, и начать там строить жизнь с чистого листа. Если вы давно мечтали изменить уровень своей жизни. обрести комфорт и обеспечить себе безбедную старость - вперед. Звезды сулят вам успех на новом поприще.

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Стрелец

А вот Стрельцы могут решиться на какой-то безумный поступок. Возможно, это будет прыжок с парашютом или езда на квадрациклах. В любом случае это занятие будет связано с экстримом, что позволит вам испытать спектр позитивные эмоций и ощутить адреналин. Готовьтесь к ярким выходным!

Напомним, на выходных три знака Зодиака будут горько плакать.

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