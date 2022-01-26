В жизни одного знака Зодиака первая половина последнего месяца зимы будет критическим периодом для застойных отношений, отметила астролог.

Астролог Марина Скади составила любовный гороскоп на февраль 2022 года и отметила, что в жизни двоих знаков Зодиака – Рак и Стрелец, возможны разрывы отношений.

В жизни Раков первая половина месяца будет критическим периодом для застойных отношений, говорится в статье эксперта, размещенной на tsn.ua.

Эксперт отметила, что возможны вспышки ревности, конфликтные ситуации и вынужденная разлука.

"...Вторая половина месяца – отличное время для личных и деловых отношений, планирования совместного будущего или обсуждения вопросов сотрудничества. Пары, которые сформировались уже давно, примут наконец решение зарегистрировать официальный союз", – добавила Скади.

Читайте такжеОбрубленные крылья и новые планы: гороскоп всех знаков Зодиака на неделю от астрологаАстролог отметила, что некоторые Стрельцы смогут порвать отношения, которые были на грани завершения, и быстро найти новые. По ее словам, возможно, людям, которые давно имеют отношения, придется принимать серьезное решение относительно совместного будущего.

"...Часто тайные связи становятся достоянием общественности, поэтому подумайте о себе и партнере, если вдруг ваши отношения выйдут за привычные пределы...", – поделилась эксперт.

Ранее астролог Людмила Булгакова говорила, что для знака Зодиака Овен даже очень короткое расставание с близким человеком становится трагедией.

Справка УНИАН. Раками называют людей, родившихся с 22 июня по 22 июля, а Стрельцами – тех, кто празднует день рождения с 23 ноября по 21 декабря.

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