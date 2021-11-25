Их ждут испытания на любовном поприще.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые столкнуться с испытаниями уже в 2022 году. И если в карьере у них все будет хорошо, то вот личная жизнь даст трещину.

Овен

Овны настолько зациклены на себе, что порой не обращают внимания на партнера. Это чревато тем, что ваша вторая половинка захочет больше внимания и ласки, и таки найдет все это "на стороне". Поэтому вы рискуете либо потерять своего любимого человека, либо придется за него бороться с соперником.

Вы всегда отдаете предпочтение работе, а не личной жизни. Ваш партнер может чувствовать себя одиноким. Из-за непонимания ваших чувств у вас могут возникать конфликты. В результате вы можете расстаться. Подумайте, важно ли вам сохранить эти отношения и сделайте первый шаг. Проявите свою настойчивость и верните доверие своей второй половинки.

Весы

Ваше легкомыслие и любовь поддаваться эмоциям может сыграть злую шутку в отношениях с партнером. Людям не всегда приятно наблюдать за тем, как вы с кем-то флиртуете. Вам пора уже научиться думать разумом и смотреть в будущее.

Напомним, трех знаков Зодиака ждут кардинальные перемены в декабре.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич