Козерогам советуют джинсы Mom, а Девам - скинни.

Астрологи Данель Феррейра и Хана О'Нил рассказали, какие джинсы следует носить в зависимости от вашего знака Зодиака, пишет bestlifeonline.com.

Овен - прямые джинсы

Овен - смелый лидер Зодиака, поэтому они склонны тяготеть к моде, которая отражает их свирепую индивидуальность. По словам астрологов, Овну нужен гардероб, который излучает уверенность. Их любимый цвет - ярко-красный или огненно-оранжевый, и они не против носить одежду, которая "противоречит ожиданиям". Пара стильных джинсов прямого кроя - винтажный фаворит, который за последние несколько лет приобрел огромную популярность и является отличным способом для Овна сохранить стильный образ.

Телец - джинсы bootcut

Это модель, которая обтягивает бедра и расходится от колена книзу.

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Телец считается одним из самых стильных знаков Зодиака, и он может быть немного материалистичным. Как отмечают астрологи, Тельцы заботятся о качестве своей одежды, имеют склонность к роскошным брендам и элегантному стилю. Чтобы соответствовать их изысканному вкусу, Тельцам рекомендуют джинсы bootcut. Эти облегающие джинсы хорошо сочетаются с ботинками, каблуками и даже балетками, что делает их идеальным выбором для любого случая. Кроме того, хорошая пара может прослужить всю жизнь.

Близнецы - джинсы с высокой посадкой

Близнецы всегда готовы к чему-то новому. Им нравится экспериментировать с тенденциями и менять свой стиль. Красочные и игривые наряды лучше всего подходят Близнецам. Они предпочитают повседневную, удобную одежду, которая позволяет им выделиться и выглядеть интересно. Проще говоря, у Близнецов уникальный стиль, который другие знаки просто не могут реализовать. Вот почему астрологи рекомендуют Близнецам пару хорошо сидящих джинсов с высокой посадкой. Привлекательный крой означает, что их можно носить с чем угодно, от укороченных топов до объемных вещей, с комфортом и легкостью.

Рак - джинсы-бойфренды

Главная особенность – их свободный, "мужской" крой. Раки чувствительны и интуитивны и не любят ничего, кроме расслабленности и уюта. Непринужденная повседневная одежда, которую можно носить дома, идеальна для Раков. Им не нужно выглядеть слишком кричаще или модно, они предпочитают удобную и легкую одежду, отметили астрологи. Поэтому Раки не ошибутся, выбрав джинсы-бойфренды. Эти свободные брюки свободного кроя могут выглядеть так, будто их одолжили.

Лев - укороченные джинсы

Львы уверены в себе, креативны и страстны. Они любят заявлять о себе своим выбором моды, поэтому часто выбирают яркие цвета, смелые узоры и роскошные ткани. Как объяснили астрологи, Лев стремится выделиться из толпы и поэтому может одеться по этому случаю выше всех ожиданий. Чтобы подчеркнуть их привлекательный стиль и любовь к всеобщему вниманию, Львам рекомендуют укороченные джинсы, которые можно сочетать с колготками с рисунком или яркими ботинками, чтобы привлечь внимание.

Дева - джинсы скинни

Это узкие джинсы, которые плотно облегают ноги.

Будучи перфекционистами Зодиака, Девы практичны, организованы и надежны. Они часто отдают предпочтение нейтральным и землистым цветам. Их стиль прост, но элегантен, они никогда не привлекают к себе слишком много внимания. По мнению астрологов, легко соответствовать высоким стандартам и особым вкусам Дев смогут джинсы скинни. Они всегда будут неотъемлемой частью гардероба, особенно осенью и зимой, когда возвращаются свитера и ботинки.

Весы - джинсы-клеш

Весы общительны и обаятельны. Они любят наряжаться и выглядеть изысканно, поэтому часто выбирают классические и элегантные вещи. По словам астрологов, Весы прилагают много усилий, чтобы выглядеть самым красивым человеком в комнате. Но поскольку они являются знаком весов, им обязательно нужно, чтобы ваши наряды были сбалансированы между модностью и вкусом. И чтобы подчеркнуть этот статус законодателя вкуса, Весам советуют предлагаем обзавестись парой джинсов-клеш.

Скорпион - черные джинсы

Скорпионы страстны и интенсивны. Они часто выбирают темные и острые вещи, например, кожаные куртки и эффектные футболки. Гардероб Скорпиона очень сексуален, в основном черный или, возможно, с ярким оттенком красного. Вот почему пара черных джинсов станет идеальной основой для любого капризного образа Скорпиона.

Стрелец - джинсы-капри

Стрельцы независимы, предприимчивы и оптимистичны. Они любят выражать свою творческую сторону, и их часто привлекают немного нетрадиционные вещи. Как рассказали астрологи, Стрельцы всегда выглядят так, будто только что вернулись с вечеринки или отпуска. Им нравится носить экзотическую одежду, представляющую разные культуры и направления, и они могут иметь множество вещей, купленных в своих путешествиях. Хотя им нравится долговечность джинсовой ткани, их активный образ жизни требует чего-то более воздухопроницаемого, чем традиционные джинсы. Капри легкие, подходят для любого сезона и оставляют достаточно места для передвижения и исследования.

Козерог - джинсы Mom

Это фасона женских джинсов с завышенной талией, который пользовался высокой популярностью в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

Ультрапрактичные Козероги любят вкладывать деньги в вещи, которые прослужат долго, поэтому они часто отдают предпочтение качественным тканям и вещам, которые имеют вневременную привлекательность. У Козерогов очень традиционный стиль, всегда классический и никогда не откровенный. Они будут выглядеть профессионально в любой обстановке и будут чувствовать себя как дома в хорошо сшитой одежде, которая поможет им излучать уверенность, рассказали астрологи. Они советуют Козерогам джинсы Mom, которые не только удобны и просты в ношении, но и кажутся непринужденно шикарными.

Водолей - рваные джинсы

Водолеи новаторские, независимые и прогрессивные. Они выбирают уникальные и нетрадиционные вещи. Водолеи обычно имеют свой особый стиль, который сложно определить. Многим нравится носить футболки с интересными фразами или рисунками, и они не уклоняются от всего, что может заставить других взглянуть на них еще раз. Потому, чтобы подчеркнуть их статус бунтаря Зодиака, астрологи рекомендуют Водолеям пару рваных джинсов.

Рыбы - "кислотные" джинсы

Рыбы чувствительны, интуитивны и мечтательны. Они часто выбирают мягкие и романтичные вещи, отражающие их неторопливый образ жизни. По словам астрологов, Рыбы умеют сливаться с окружающей средой, поэтому их стиль будет меняться в зависимости от того, с кем они тусуются в данный момент. Они часто выбирают струящиеся модели, которые не сковывают их движений. "Кислотные" джинсы появились в культуре серферов в 1960-х годах, когда они естественным образом выцвели от соленой воды и воздействия солнца. Джинсы этого фасона мгновенно добавят прохлады и молодости любому наряду.

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