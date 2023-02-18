В воскресенье, 19 февраля, Львам стоит ждать неожиданного поворота в отношениях. А Весам лучше готовиться к ссорам. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.
Овен
Овнам придется распутывать большой клубок из сплетен и интриг. Вы запутались в своей лжи и рискуете сильно из-за этого пострадать.
Телец
Тельцов ждут проблемы на работе. Вы можете оказаться в эпицентре скандала, из-за чего на вас "спустят всех собак".
Близнецы
Карты Таро сулят Близнецам боль утраты. Вы можете потерять друга или близкого человека, стоит отпустить его и постараться двигаться дальше.
Рак
Раков озарит вдохновение. Вы можете воплотить в жизнь свои мечты, но для этого придется постараться и приложить немало сил.
Лев
19 февраля в личной жизни Львов возможны перемены. Вам могут сделать предложение руки и сердца. Если же у вас нет второй половинки, то в этот день вы можете ее встретить.
Дева
Девы будут счастливы, в вашей жизни закончилась черная полоса. Оставьте все проблемы позади, идите вперед без груза прошлого.
Веса
Карты Таро пророчат Весам катастрофу. Вас ждут скандалы и споры. Вы можете пострадать из-за своей упрямости, научитесь искать компромиссы.
Скорпион
Скорпионов ждет хороший день. Вы можете начать новое дело или же получить неожиданное предложение, которое принесет вам переезд и приключения.
Стрелец
Стрельцы могут добиться успехов, вы готовы сворачивать горы и двигаться к своему счастью. Однако не стоит перетруждаться, поберегите силы.
Козерог
Карты Таро пророчат Козерогам подарки. Судьба может щедро вас одарить за все труды и невзгоды, которые вы с достоинством перенесли.
Водолей
Водолеи могут провести этот день в одиночестве. Однако не стоит огорчаться, в глубине души вы давно хотели тишины и спокойствия.
Рыбы
Рыбам стоит внимательно оценить свои поступки. Возможно, вы совершили ошибку, но еще можете все исправить.
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