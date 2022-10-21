Лунный календарь стрижек подскажет наиболее и наименее удачные дни для работ с волосами в ноябре.

Луна оказывает огромное влияние на все живое на Земле, в том числе и на структуру и здоровье наших волос. Лунный календарь стрижек поможет подобрать удачный день для стрижки и окрашивания, чтобы процедура закончилась удачно и радовала результатом. Также лунный календарь предупредит о неудачных днях для посещения парикмахерской.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в ноябре 2022 года

Растущая Луна: 1-7 ноября, 25-31 ноября.

Видео дня

Полная Луна: 8 ноября.

Убывающая Луна: 9-23 ноября.

Новолуние: 24 ноября.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2022 года

Удачные дни для стрижки: 3, 4, 7, 9-14, 19, 20-22, 26, 28 ноября.

Хорошие дни окрашивания волос: 2, 4, 7, 10, 18, 22, 28 ноября.

Окрашивание волос только в натуральные оттенки: 4, 10, 28 ноября.

Стрижка для быстрого роста волос: 2-7, 11, 14, 20, 28 ноября.

Кардинальная смена имиджа: 5, 13, 18, 23, 27 ноября.

Неудачные дни для любых работ с волосами: 1, 8, 15, 16, 24, 30 ноября.

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