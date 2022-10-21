Луна оказывает огромное влияние на все живое на Земле, в том числе и на структуру и здоровье наших волос. Лунный календарь стрижек поможет подобрать удачный день для стрижки и окрашивания, чтобы процедура закончилась удачно и радовала результатом. Также лунный календарь предупредит о неудачных днях для посещения парикмахерской.
Влияние Луны на волосы
В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.
Фазы Луны в ноябре 2022 года
Растущая Луна: 1-7 ноября, 25-31 ноября.
Полная Луна: 8 ноября.
Убывающая Луна: 9-23 ноября.
Новолуние: 24 ноября.
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2022 года
Удачные дни для стрижки: 3, 4, 7, 9-14, 19, 20-22, 26, 28 ноября.
Хорошие дни окрашивания волос: 2, 4, 7, 10, 18, 22, 28 ноября.
Окрашивание волос только в натуральные оттенки: 4, 10, 28 ноября.
Стрижка для быстрого роста волос: 2-7, 11, 14, 20, 28 ноября.
Кардинальная смена имиджа: 5, 13, 18, 23, 27 ноября.
Неудачные дни для любых работ с волосами: 1, 8, 15, 16, 24, 30 ноября.