Лунный календарь стрижек на март подскажет, когда рекомендуется стричь, красить и завивать волосы в первый месяц весны.

Люди давно заметили, что Луна очень влияет на наше здоровье и самочувствие. Поэтому различные повседневные дела стараются планировать с учетом фазы Луны. К примеру, лунный календарь стрижек используют для подбора удачного дня для стрижки, окрашивания или завивки волос. УНИАН составил календарь стрижек на март 2023 года.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы луны в марте 2023 года

Новолуние - 2 марта.

Видео дня

Полнолуние - 18 марта.

Растущая Луна - 3-17 марта 2022.

Убывающая Луна - 1 марта, 19-31 марта 2022.

Лунный календарь стрижек на март 2023 - удачные и неудачные дни

Удачные дни для стрижки волос: 2, 3, 6-10, 14-16, 24, 26-28, 31 марта.

Стрижка для быстрого роста волос: 3, 6-10, 14, 22, 28 марта.

Стрижка для оздоровления и густоты волос: 5, 12, 15, 29 марта.

Благоприятные дни для окрашивания волос: 2, 7-10, 13, 16, 18, 22, 24-27, 29 марта.

Окрашивание только в натуральные цвета: 8, 10, 13, 24, 29 марта.

Лучшие дни для завивки волос: 14, 19, 20, 23-29, 31 марта.

Кардинальное изменение стрижки: 5, 12 марта.

Неудачные дни для любых работ с волосами: 1, 4, 11, 17, 20, 21, 30 марта.

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