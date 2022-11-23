Люди веками наблюдают за Луной и её мистическим влиянием на всё живое на Земле. Издавна замечено, что смена фаз Луны оказывает огромное влияние на людской организм, в том числе и на здоровье, красоту и общее состояние волос. В зависимости от дня лунного календаря стрижка может получиться удачной и здоровой, или обернуться катастрофой.
Влияние Луны на волосы
В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.
Фазы луны в декабре 2022 года
Растущая луна: 1-7, 24-31 декабря.
Полнолуние: 8 декабря.
Убывающая луна: 9-22 декабря.
Новолуние: 23 декабря.
Лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года
Удачные дни для стрижки: 1, 3, 5-10, 14, 17, 20, 22-24, 29-31 декабря.
Подходящие дни для выпрямления или завивки: 9-11, 13-16, 19, 22-24 декабря.
Хорошие дни окрашивания волос: 1, 5, 8-11, 15, 17, 23-25, 27 декабря.
Окрашивание волос только в натуральные оттенки: 5, 7, 17, 26, 27 декабря.
Стрижка для быстрого роста волос: 1, 3, 5-10, 20, 29 декабря.
Кардинальная смена имиджа: 1, 9, 17, 29 декабря.
Неудачные дни для любых работ с волосами: 2, 4, 12, 18, 21, 26 декабря.