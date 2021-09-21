Для того, чтобы всё, задуманное вами, сбылось, нужно ориентироваться на фазы луны.

Следить за расположением луны на небе необходимо, если в октябре у вас намечены важные дела. На убывающую луну не стоит затевать ничего важного, как и на полную. А вот период растущей луны - идеальное время для реализации своих планов.

Ранее мы составляли лунный календарь на сентябрь, который поможет вам правильно распланировать последние две недели первого месяца осени.

Благоприятные дни октября 2021

Читайте такжеПлевать на всех: топ-3 знака Зодиака, которые никогда не прислушиваются к другимВо втором месяце осени не случится ни лунных, ни солнечных затмений. Это обнадеживает, так как любое затмение негативно влияет на человека и его психоэмоциональное состояние.

Если вы запланировали поход к врачу или поездку к родственникам, рекомендуем свериться с астрологическим графиком:

хирургические операции можно делать 3, 4, 7, 11, 12, 19, 20 и 30 числа;

можно делать 3, 4, 7, 11, 12, 19, 20 и 30 числа; лечить зубы лучше всего 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 октября;

лучше всего 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 октября; отпуск пройдет удачно, если запланировать его на период с 1 по 5 или с 21 по 31 число;

пройдет удачно, если запланировать его на период с 1 по 5 или с 21 по 31 число; выходить замуж и венчаться нужно 10, 12, 17, 18, 26 или 30 октября.

Косметологические процедуры и уход за собой тоже нужно согласовывать с небесным светилом:

маникюр и педикюр сделают, как хочется, если вы запишетесь на 7, 12, 13 и 21 число;

сделают, как хочется, если вы запишетесь на 7, 12, 13 и 21 число; удаление волос будет качественным, если процедуру провести 20, 21 или 22 октября;

будет качественным, если процедуру провести 20, 21 или 22 октября; менять имидж, стричься или красить волосы оптимально 2, 3, 5, 12, 14, 23 и числа.

Ранее мы составляли календарь стрижек на сентябрь 2021 - ознакомьтесь с ним, если хотите пойти к стилисту в конце этого месяца.

Лунный календарь на октябрь - фазы луны в середине осени

Как и в любом другом месяце, в октябре небесное светило будет циклично менять свое положение на небе. Таким образом, мы получаем следующий график лунных фаз:

Новолуние - 6 октября в 14 часов 05 минут.

Полнолуние - 20 октября в 17 часов 56 минут.

Растущая Луна с 7 по 19 октября 2021.

Убывающая Луна с 1 по 5 и с 21 по 31 октября.

Лунное затмение - нет.

Солнечное затмение - нет.

Октябрь будет не очень богат на удачные и неудачные даты. Энергетически нейтральных - большинство. Узнайте, когда они наступят:

Благоприятные дни: 4, 8, 11, 12, 17, 21, 29.

Нейтральные дни: 1, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24-27, 30-31.

Неблагоприятные дни: 2, 5, 9, 14, 20, 23, 28.

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Автор: Кристина Кащавцева