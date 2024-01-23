Лунный календарь стрижек назовет лучшие и худшие дни февраля для стрижки и окрашивания волос.

Луна оказывает большое влияние на жизнь на Земле. Наши волосы также подвержены лунному воздействию. Люди давно заметили связь между фазой Луны и состояние шевелюры: в растущую луну волосы быстро отрастают и плохо держат форму, а в убывающую - медленно растут и хорошо завиваются. Лунный календарь помогает выбрать лучшие дни для смены прически, чтобы результат точно порадовал.

Мы составили лунный календарь стрижек на февраль 2024 года, который учитывает фазу, день недели и знак Зодиака, в котором пребывает Луна. Наш календарь подскажет, в какие дни поход к парикмахеру стоит отложить, а какие даты считаются лучшими для смены имиджа.

Когда нельзя стричь волосы в феврале

В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие дни февраля:

Видео дня

2 февраля - в этот день Луна находится в знаке Скорпиона, который считается крайне нестабильным для волос. Стрижка и укорачивание пройдут с очень непредсказуемым результатом. Химическую завивку и окрашивание лучше отложить, поскольку они навредят волосам сильнее, чем обычно.

- в этот день Луна находится в знаке Скорпиона, который считается крайне нестабильным для волос. Стрижка и укорачивание пройдут с очень непредсказуемым результатом. Химическую завивку и окрашивание лучше отложить, поскольку они навредят волосам сильнее, чем обычно. 4 февраля - из-за влияния знака Стрельца волосы будут отрастать очень долго и неровно, если их укоротить. Также волосы с трудом будут сохранять укладку. А если их покрасить, то новый цвет быстро потускнеет.

- из-за влияния знака Стрельца волосы будут отрастать очень долго и неровно, если их укоротить. Также волосы с трудом будут сохранять укладку. А если их покрасить, то новый цвет быстро потускнеет. 6 февраля - стрижка и окрашивание в этот день не оправдают надежд. Если предстоит важная встреча, то лучше не менять прическу. Кроме того, любые манипуляции с волосами негативно повлияют на настроение и могут вызвать упадок сил.

- стрижка и окрашивание в этот день не оправдают надежд. Если предстоит важная встреча, то лучше не менять прическу. Кроме того, любые манипуляции с волосами негативно повлияют на настроение и могут вызвать упадок сил. 16 февраля - лунный календарь стрижек не рекомендует этот день для стрижки. Любые изменения прически не будут радовать. Окрашивание и укорачивание волос принесут разочарование и могут негативно повлиять на здоровье корней.

- лунный календарь стрижек не рекомендует этот день для стрижки. Любые изменения прически не будут радовать. Окрашивание и укорачивание волос принесут разочарование и могут негативно повлиять на здоровье корней. 25 февраля - этот день выпадает на шестнадцатые лунные сутки, которые считаются неблагоприятными для стрижки - после неё тонкие и ослабленные волосы станут ещё тоньше. Окрашивание проводить можно, но только в близкие к "родному" оттенки.

Также не стоит делать сложную прическу по пятницам, поскольку результат будет непредсказуемым.

Когда стричься в феврале 2024

Следующие дни считаются самыми удачными для обновления прически:

1 февраля - хороший день для стрижки, если хотите отрастить длинные волосы. После укорачивания локоны быстро отрастут, но при этом станут непослушными. Также стрижка в этот день оздоровит волосы. Красить волосы можно, но лучше в светлые тона.

- хороший день для стрижки, если хотите отрастить длинные волосы. После укорачивания локоны быстро отрастут, но при этом станут непослушными. Также стрижка в этот день оздоровит волосы. Красить волосы можно, но лучше в светлые тона. 7 февраля - из-за влияния знака Козерога волосы станут мягкими и послушными, а все оздоровительные процедуры принесут двойную пользу. Очень удачно пройдет любое окрашивание, даже самое сложное, типа закрашивания седины. Химическая завивка навредит меньше, чем обычно.

- из-за влияния знака Козерога волосы станут мягкими и послушными, а все оздоровительные процедуры принесут двойную пользу. Очень удачно пройдет любое окрашивание, даже самое сложное, типа закрашивания седины. Химическая завивка навредит меньше, чем обычно. 13 февраля - удачно пройдет любое окрашивание, даже в кардинально другие оттенки. Хорошо пройдет и укладка - волосы будут долго держать нужную форму. А новая стрижка в этот день наполнит вдохновением и творческой энергией.

- удачно пройдет любое окрашивание, даже в кардинально другие оттенки. Хорошо пройдет и укладка - волосы будут долго держать нужную форму. А новая стрижка в этот день наполнит вдохновением и творческой энергией. 15 февраля - очень благоприятный день для стрижки и окрашивания. Любые действия с волосами пройдут удачно и порадуют результатом. Оздоровительные процедуры принесут двойную пользу. Хороший день для осветления волос и закрашивания седины.

- очень благоприятный день для стрижки и окрашивания. Любые действия с волосами пройдут удачно и порадуют результатом. Оздоровительные процедуры принесут двойную пользу. Хороший день для осветления волос и закрашивания седины. 17 февраля - хороший день для завивки и закручивания локонов. Локоны будут виться сами по себе. А вот выпрямлять волосы в эту дату не стоит. Стрижка в этот день полезна для кончиков и сделает шевелюру гуще.

- хороший день для завивки и закручивания локонов. Локоны будут виться сами по себе. А вот выпрямлять волосы в эту дату не стоит. Стрижка в этот день полезна для кончиков и сделает шевелюру гуще. 19 февраля - для укладки день неудачный, но оздоровительные процедуры, маски и массажи принесут огромную пользу. Тусклые, тонкие и ослабленные волосы стоит подстричь, если хотите их оздоровить. Для окрашивания день благоприятный, но лучше использовать натуральные красители.

- для укладки день неудачный, но оздоровительные процедуры, маски и массажи принесут огромную пользу. Тусклые, тонкие и ослабленные волосы стоит подстричь, если хотите их оздоровить. Для окрашивания день благоприятный, но лучше использовать натуральные красители. 20 февраля - стрижка в этот день улучшит состояние волос, сделает их гуще и здоровее, привлечет в жизнь позитивную энергетику. Дата удачна для кардинальных изменений прически, радикальной стрижки и окрашивания в совершенно новый цвет. Результат любых экспериментов порадует вас.

- стрижка в этот день улучшит состояние волос, сделает их гуще и здоровее, привлечет в жизнь позитивную энергетику. Дата удачна для кардинальных изменений прически, радикальной стрижки и окрашивания в совершенно новый цвет. Результат любых экспериментов порадует вас. 22 февраля - Луна находится в знаке Льва, который очень благоприятно влияет на волосы. Это лучший день февраля для похода в парикмахерскую. Любые процедуры с волосами будут удачными.

- Луна находится в знаке Льва, который очень благоприятно влияет на волосы. Это лучший день февраля для похода в парикмахерскую. Любые процедуры с волосами будут удачными. 24 февраля - изменение прически в этот день повысит самооценку и принесет уверенность в себе. Очень удачный день для окрашивания волос в темные цвета. Волосы после стрижки оздоровятся и быстрее отрастут. Завивка долго продержится.

Также хорошие дни, когда стричься в феврале 2024, - это все субботы. В эти дни волосы становятся послушными и здоровыми.

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