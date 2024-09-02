Определенные знаки Зодиака особенно сильно почувствуют влияние лунного затмения.

Лунное затмение 2024 случится в ночь с 17 на 18 сентября, в Украине можно будет его увидеть. Астрологи говорят, что лунное затмение в Рыбах "поднимет" на поверхность и прошлое, и будущее, а пик активности начатых в этот период задач придется на 2025 год. УНИАН выяснил, кто из знаков Зодиака лучше других прочувствует лунное затмение 2024.

Все знаки Зодиака в центре лунного затмения - 5 счастливчиков

Особенный период лунного затмения станет кармическим не для всех, ощутят силу эзотерики только некоторые знаки Зодиака - даты коридора затмений, который как раз и начнется 18 сентября, для каждого будут неизменны, а вот влияние окажется разным. Тем не менее, некоторые знаки Зодиака все-таки будут находиться в эпицентре событий.

Рыбы

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Рыбы - знак Зодиака, в котором и пройдет затмение этого года. "Накроет" с головой, причем, по всем сферам жизни - особенно сильно придется работать над осознанием собственного "я". Рыбы должны понять, что они слишком удобные и слишком много на себя берут того, чего не могут вынести. Из-за этого могут быть проблемы со здоровьем - на него стоит обратить внимание. Астрологи советуют в принятии решений руководствоваться здравым смыслом, а не эмоциями, иначе потом придется все переделывать.

Стрелец

Кто точно должен в середине сентября начать думать о движении в сторону переезда, так это Стрелец - знак Зодиака, которому лунное затмение подарит 1000 возможностей, связанных с перемещением. Также велики шансы продажи или покупки недвижимости, ремонта и других подобных дел, связанных с домом. Любые действия в эту сторону будут удачными, но затянутся - не стоит ждать быстрого разрешения ситуации.

Козерог

Козерог - знак Зодиака, который должен держать ухо востро не только в период с 18 сентября по 2 октября, но и в сам день затмения. Желательно быть готовым к новой информации - она придет в письменном виде. Козерог узнает что-то важное - это послание сильно изменит жизнь. Проблемы, волнующие с марта, разрешатся именно с начала лунного затмения. Перемены будут связаны с поездками и семьей.

Дева

Партнерство, любовные отношения и взаимодействие с людьми - вот, на что нужно обратить внимание 18 сентября и дальше. Дева - знак Зодиака, для которого лунное затмение подарит возможности улучшения ситуации в личной жизни. Придется расставить все точки над "и", понять, куда и зачем вы идете с партнером. Так же точно необходимо будет и проанализировать друзей и знакомых, убрав из окружения токсичных людей.

Близнецы

Близнецы - знак Зодиака, для которого откроются новые возможности и горизонты в сфере работы. Вероятно, что воздушный знак Зодиака решит проблемы с трудоустройством или получит повышение. В любом случае, перспективы впечатляющие, главное - не упустить этот шанс. Лунное затмение 2024 года на пару лет вперед определяет карьерный путь Близнецов, пик которого придется на январь 2025 года.

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