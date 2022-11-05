Чем особенно полное лунное затмение, которым заканчивается коридор затмений 2022 - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи и астрономы говорят, что полное лунное затмение - уникальное явление, которое происходит раз в несколько лет. 8 ноября 2022 года луна будет закрыта тенью Земли полностью, поэтому лунное затмение назвали полным. УНИАН выяснил, как это событие повлияет на человека с точки зрения энергий.

Ранее мы говорили о том, что принесет в нашу жизнь полнолуние 8 ноября 2022 года.

Лунное затмение 2022 - влияние на человека

Важно понимать, что у луны собственного света нет - она отражает солнечный. В период затмения тень Земли частично или полностью закрывает солнечный свет, не давая луне освещаться. 8 ноября луна появляется с красным цветом в апексе затемнения, потому что закрыта Землей полностью.

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Периоды лунных затмений - опасные времена, так как велик риск потери самоконтроля и необдуманных действий. В человеке обнажается все самое худшее, он готов на агрессивные и даже опасные поступки. Астрологи говорят, что лунные затмения одновременно неблагоприятные и удачные события - к примеру, то, что произойдет 8 ноября 2022 года, даст толчок многим. У вас получится распрощаться с тем, что для вас не важно и с тем, что несет деструктивную энергию. Произойдет своеобразное очищение и освобождение души, а это - прямая дорога к трансформации.

Лунное затмение 2022: что делать в этот день

Пик затмения придется на 13:02 по Киеву, но жители Украины увидеть его не смогут. Зато смогут повлиять на ход событий, выполняя определенные действия для привлечения удачи. В день лунного затмения можно:

мириться с близкими;

проводить время с любимыми;

медитировать или заниматься творчеством;

отдыхать и беречь силы.

В целом, в эту дату лучше оставаться дома и как можно меньше коммуницировать с социумом. Учтите, что негативные энергии не дремлют и могут отобрать у вас жизненные силы.

Лунное затмение 2022: что нельзя делать ни в коем случае

Силу луны вы будете чувствовать три дня до и три дня после 8 ноября, то есть, с 5 по 11 число спутник Земли напрямую повлияет на ваше состояние. Чтобы не усугублять ситуацию, откажитесь от:

решения вопросов, связанных с работой или зарплатой;

переезда на новое место жительства;

ссор и обид;

путешествий и поездок;

кредитов.

Также в период лунного затмения лучше не делать никаких операций, не ходить на консультации к врачам и вообще не заниматься своим здоровьем - результат вас не порадует. Учитывайте, что затмение луны часто становится причиной ДТП, поэтому будьте аккуратны за рулем.

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