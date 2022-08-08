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Астрологи назвали два знака Зодиака, которые предпочитают горькую правду, чем сладкую ложь. Поэтому астроэксперты окрестили их самыми честными из всех представителей зодиакальных созвездий.

Овен

Овны привыкли идти напролом. Их мало беспокоит чужое мнение, а вот свое они готовы отстаивать до конца. Они не будут ходить вокруг да около, им проще сказать в лицо все что они думают. Эти люди не сплетничают за спиной, не выносят ссор из избы. Они достаточно честные, но окружающих это может пугать. Не всем нравится такая прямолинейность.

Стрелец

А вот у Стрельцов на генетическом уровне заложено чувство справедливости. Несмотря на свой огненный знак Зодиак и вспыльчивый хараактер, они никогда не станут врать ради своих целей. Это прямолинейные люди, которые выскажут вам все свое негодование в лицо. С ними вы всегда можете быть спокойны и не трепать себе нервы, потому что Стрельцы всегда скажут вам так, как есть на самом деле и не будет мучить вас интригами и догадками.

Напомним, август кардинально изменит жизнь трех знаков Зодиака.

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