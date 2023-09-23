Девам стоит побыть в одиночестве.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 24 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака. Львов ждут проблемы, а Весам повезло - их день будет состоять из важных событий, которые изменят их жизнь. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

Сегодня вам просто необходимо развеяться, повеселиться, изменить "картинку". Отправляйтесь в недалекое путешествие, посетите друзей и родственников, живущих в другом городе, или сходите на выставку современного искусства.

Телец

В воскресенье стоит отнестись внимательнее к людям, которые проявляют к вам интерес и так или иначе проявляют привязанность. В ближайшем будущем они могут оказаться вам очень полезными.

Видео дня

Близнецы

Вам просто необходимо чем-то порадовать себя! Если сделаете девизом дня не слово "хочу", а слово "надо", ничего хорошего из этого не получится. Настроение будет испорчено, и о душевной гармонии останется только мечтать.

Рак

Сегодня вам придется надеть на сердце крепкие доспехи-кто-то попытается ранить вас, ударив по самому больному. Приготовьтесь дать наглецу достойный отпор и ни в коем случае не показывайте, что "ядовитые стрелы" достигли цели, иначе он атакует снова и снова.

Лев

Проведите "ревизию" обещаний и обязательств, высок риск, что вы о чем-то забыли. Если подведете тех, кто на вас понадеялся, это крайне негативно скажется на репутации и состоянии ваших дел.

Дева

В этот день вам стоит побыть в одиночестве. Неделя выдалась насыщенной, богатой событиями и эмоциями, и вы просто устали от людей. Не нужно заставлять себя общаться через силу, если послушаете друзей или родственников, желающих куда-то вас "вытащить", просто испортите себе выходной.

Весы

Отличный день для долгосрочного планирования, обдумывания перспектив, поиска решений и путей развития. Сегодня вы, как никогда, способны логически мыслить, анализировать и делать правильные выводы.

Скорпион

В воскресенье не стоит верить людям на слово - сначала проверяйте поступающую информацию, а уже потом решайте, как действовать. Кто-то пытается ввести вас в заблуждение, преследуя корыстные цели или желая поссорить с близкими, друзьями, коллегами.

Стрелец

Если вас подталкивают сделать что-то, что противоречит вашим принципам, не поддавайтесь! Сколько бы "змей" ни пытался соблазнить вас выгодой, убедить, что "все так делают" и "все будет нормально", не идите на сделку с совестью, потом будете жалеть.

Козерог

Главное для Козерога в этот день - никуда не спешить и тем более не подгонять других. Пусть все идет своим чередом, не форсируйте события, не пытайтесь переломить их ход, словом, не мутьте воду.

Водолей

День не подходит для интеллектуального труда - ваш мозг устал "переваривать" бесконечный поток информации и просится на выходной. Займитесь чем-то, что требует исключительно физических усилий. А также можно отправиться в гости, на пикник или шумное развлекательное мероприятие.

Рыбы

Проведите воскресенье с семьей, устройте уютные посиделки или отправьтесь вместе развлекаться. Покажите близким, что они вам дороги и значат для вас очень много, ведь так часто вы, погружаясь с головой в собственные проблемы и переживания, не замечаете ничего и никого вокруг!

Вас также могут заинтересовать новости: