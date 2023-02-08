Тарологи предупреждают Козерогов о том, что этот месяц может принести огорчение.

В феврале Козерогам стоит ждать непростого боя, им придется бороться за свое счастье. Не обойдется и без мистики, судьба попытается указать этому знаку Зодиака на правильный путь. Детальнее о том, что карты Таро сулят Козерогам на месяц - читайте ниже.

Тарологи считают, что Козерогам стоит обратить внимание на людей вокруг себя. Возможно, вам стоит подружиться с представителями знака Тельцов или Дев, они помогут справиться с трудными задачами. Козерогам придется взвалить на себя огромную ответственность, куда проще разделить эту ношу с надежным человеком. Вас ждет трудный бой с врагами, заручитесь поддержкой.

Карты Таро также сулят Козерогам успех в финансовом плане. Вы можете удачно вложить деньги. Однако не стоит заранее говорить о своих планах, держите все в тайне.

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По мнению тарологов, в жизни Козерогов будет много мистики. Вас будут преследовать таинственные знаки. Так судьба попытается указать на правильные решения. Не пропустите эти знаки.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что тотальная катастрофа и провал по всем фронтам ждет представителей двух знаков Зодиака этой весной.

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