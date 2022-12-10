Воскресенье станет днем важных решений для некоторых знаков Зодиака.

11 декабря Козерогам стоит готовиться к неприятностям, а вот Рыбы получат много радости и счастья. Что ждет другие знаки Зодиака в воскресенье и что советуют карты Таро - читайте ниже.

Овен

Карты Таро сулят Овнам непростой разговор. Вам придется признать свои ошибки и научиться прислушиваться к советам друзей. Не закрывайтесь в себе и не отказывайтесь от помощи окружающих.

Телец

Тельцы проведут день в одиночестве, это время стоит потратить на размышления о будущем, ведь вы уже давно не строили планы. Не бойтесь мечтать, пришло время идти вперед и не прятаться в тени.

Видео дня

Близнецы

Близнецов в воскресенье ждет разочарование. Вы осознаете, что не все люди говорят правду и желают вам добра. Не верьте пустым обещаниям, карты Таро сулят Близнецам споры и даже обиды.

Рак

11 декабря Раки получат приятную новость. Возможно, вы получите заманчивое предложение. Карты Таро советуют Ракам обдумывать все свои решения и не торопиться с выводами.

Лев

Львам придется ходить по лезвию ножа. Вы будете в шаге от крупного скандала, но если сумеете проявить свою интуицию, то сможете отделаться лишь легким испугом.

Дева

Девам стоит поработать над собой. Вы погрязли во лжи и позволили себе слишком увлечься интригами. Также карты Таро советуют Девам начать бороться с вредными привычками.

Весы

Весов ждет отдых от рутины. Позвольте себе "забить" на домашние дела и повеселиться. Весы много трудились, а потому достойны развлечений и релакса.

Скорпион

Скорпионам стоит испытать удачу, ведь в этот день им может крупно повезти. Карты Таро сулят вам приятные эмоции, в воскресенье не лишней будет даже шумная компания или вечеринка.

Стрелец

Непростой день ждет Стрельцов. Для них будто бы наступила черная полоса. Попробуйте залечь на дно и не привлекайте к себе много внимания.

Козерог

11 декабря Козерогов будет преследовать злой рок. Все будет валиться из рук, настроение упадет до минимума. Однако если вы попросите о помощи и сумеете найти в себе силы, то к вечеру все неудачи закончатся.

Водолей

Водолеи получат "пинок" судьбы. Вы слишком долго откладывали важное решение, которое в корне изменит вашу жизнь к лучшему. Не бойтесь и верьте своей интуиции.

Рыбы

На Рыб будто бы свалится "мешок счастья". Ловите удачу за хвост и не упускайте возможность улучшить свое благосостояние.

Напомним, ранее астрологи назвали счастливчиков недели по знаку Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: