Овнов ждут приятные новости, они смогут развлечься.

В пятницу, 16 июня, Козероги столкнутся с неприятностями, их ждут страх и шок. А Девы могут не переживать, судьба готовит для них подарок. Что ждет другие знаки Зодиака в этот день - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнов ждут приятные новости, они смогут развлечься. Возможно, вас пригласят в путешествие или на отдых. Не отказывайтесь, позвольте себе забыться и не думать о плохом.

Телец

Тельцы узнают, что им придется очень много работать. На вас попытаются переложить слишком большое количество дел. Если вы понимаете, что не готовы к такому "марафону", честно признайтесь и поговорите с начальством.

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Близнецы

16 июня Близнецам стоит задуматься о том, на правильном ли они пути. Возможно, недавно вы совершили ошибку и сбились с дороги. Порой нужно сделать два шага назад, чтобы потом идти вперед, не боясь проблем.

Рак

Карты Таро сулят Ракам непростой выбор. Вам придется расставить приоритеты и понять, что для вас важнее. Не спешите отказываться от того, что вам дорого, взвесьте все за и против.

Лев

Львам стоит уделить внимание своему здоровью, вы давно закрывали глаза на определенные проблемы. Не жалейте денег и времени, заботьтесь о своем организме. Если же вы и дальше будете игнорировать "звоночки", все закончится плохо.

Дева

Девы получат настоящий подарок судьбы. В этот день вы сумеете улучшить свою жизнь и заложить фундамент своего успешного будущего. Не теряйте такую возможность, этот шанс дается очень редко.

Весы

Карты Таро сулят Весам задуматься о том, как к ним относятся люди. Возможно, вам стоит поменять отношение к друзьям и коллегам. Постарайтесь не обижать людей и извинитесь, если понимаете, что уже кого-то задели.

Скорпион

16 июня Скорпионам стоит остаться дома и отказаться от поездок. Если же вам все-таки нужно куда-то добраться, пройдитесь пешком или выбирайте общественный транспорт. В этот день вам нужно опасаться машин.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам скандал. Вы давно терпите и уже находитесь на пределе своих сил. Если претензий слишком много, позвольте себе выпустить пар, но не перестарайтесь.

Козерог

В этот день Козерогам придется непросто. Вы можете сильно испугаться, события, которые вас ждут, могут шокировать. Держите себя в руках и не поддавайтесь панике, все наладится.

Водолей

16 июня Водолеям стоит отказаться от важных решений. Не пытайтесь что-то менять и планировать, в этот день все старания обернутся провалом. Лучше уделите время своим увлечениям или погуляйте с друзьями.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам долгожданный отдых. Вы сможете расслабиться и провести время в кругу самых близких. Однако не забывайте о работе, днем вам стоит потрудиться.

Напомним, ранее стало известно, что июньское Новолуние сделает три знака Зодиака самыми счастливыми.

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