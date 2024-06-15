Читайте далее, чтобы узнать, какой чай астролог подобрала для вашего знака.

Астролог Лорен Эш подобрала для представителей каждого знака Зодиака самые подходящие виды чая, пишет Best Life.

Овен - Эрл Грей

Вы, Овен, - энергичный и уверенный в себе человек, который любит вставать рано и использовать утренние часы, чтобы планировать предстоящий день. Чтобы быть уверенным, что вы сможете покорить мир с лучшей стороны, вам понадобится напиток со здоровым количеством кофеина. Измените свой утренний распорядок, включив в него чашку чая "Эрл Грей". Этот ароматный черный чай обладает удивительно сладким вкусом благодаря скрытым нотам бергамота, он обязательно поможет вам проснуться.

Телец - ромашковый

Тельцы, вы, как правило, практичны и приземлены. Поскольку вам легко увидеть общую картину, вы потратите все время и усилия, необходимые для достижения своих целей. Это также делает вас человеком, который больше других наслаждается маленькими радостями жизни. Поэтому в следующий раз, когда вам захочется выпить чашечку чая, отдайте предпочтение ромашковому. Его успокаивающий и богатый вкус обязательно понравится людям вашего земного знака.

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Близнецы - бабл-чай

Люди, рожденные под знаком Близнецов, - болтливые и светские. Им нравится хорошо проводить время. Это обусловлено тем фактом, что вы - первый воздушный знак Зодиака, поэтому вы более гибкий и спокойный, чем большинство других. И вы не боитесь пробовать новое. Так что, бабл-чай прекрасно вам подойдет.

Рак - чай масала

Раки, вы создаете успокаивающую и расслабляющую атмосферу, поэтому в некотором смысле ваша личность подобна теплому глотку чая. Но, несмотря на всю вашу обаятельность, в вашей личности есть что-то, что может застать некоторых людей врасплох. Вот почему чай масала с его богатым разнообразием специй, включая гвоздику, кардамон и корицу, является идеальным воплощением энергии Рака.

Лев - травяной чай

Хотя вы, Львы, не хотите притуплять свою страсть к жизни, было бы неплохо выбрать чай, который успокоит ваш дух и поможет расслабиться после долгого дня. Травяной чай известен своими многочисленными преимуществами для здоровья и успокаивающим эффектом.

Дева - лимонный ройбуш

На первый взгляд Девы скромны, сдержанны и практичны. И хотя вы обладаете всеми этими качествами, у вас также есть гибкий и веселый характер. Как знак земли, вы любите наслаждаться природой и общаться с самыми близкими друзьями. Вы всегда в движении, проверяя дела из своего списка. Итак, вам нужен чай, который быстро заваривается, повышает вашу энергию и, конечно же, имеет восхитительный вкус. Чашка лимонного чая ройбуш - это то, что нужно, чтобы начать день с правильной ноты.

Весы - белый чай

Весы известны как добродушный знак, и в большинстве случаев так оно и есть. В работе, любви и дружбе вы всегда готовы выступить посредником и найти компромисс. Но когда дело доходит до занятий любимыми вещами, энергия вашего кардинального знака мешает вам выйти за пределы зоны комфорта, когда вам не представлены факты. Вот почему вам следует начать наслаждаться белым чаем: он содержит лишь небольшое количество кофеина и антиоксиданты, которые укрепят вашу иммунную систему.

Скорпион - дарджилинг

Самая глубокая и загадочная личность Зодиака нуждается в мощном чае. Вы держите свою жизнь в секрете от всех, и это заставляет людей думать, что вы сдержанный и холодный человек, но это очень далеко от истины. Когда вы разрушаете стены, люди обычно шокируются вашим теплом. По этой причине вы оцените декадентскую ценность чая дарджилинг (с добавлением сливок и сахара для дополнительной сладости).

Стрелец - улун

Дерзкий и добросердечный, вы рассматриваете жизнь как одно грандиозное приключение и хотите все увидеть и испытать. Скорее всего, вы уже окунулись в мир листового чая, поэтому вам лучше пропустить основные смеси и вместо этого погрузиться с головой в чай ​​улун. Эта смесь приобретает свой уникальный вкус благодаря процессу окисления, который происходит при сборе чайных листьев, делая каждую партию улунов уникальной. Вы можете выпивать по чашке каждый день до конца жизни и при этом никогда не пить один и тот же напиток дважды. И это довольно круто!

Козерог - матча

Козерогу, любителю традиций, чай матча может показаться слишком модным. Как и другие кардинальные знаки, вы находите то, что работает, и придерживаетесь этого. Хорошей новостью является то, что, хотя популярность матча в последнее время возросла, его корни уходят в восьмой век. Еще одна вещь, которую вы оцените, это то, что матча нужно готовить особым способом, который, несомненно, будет уважаться вашей натурой, ориентированной на процесс.

Водолей - комбуча

Водолеев ласково называют чудаками Зодиака, поскольку вы всегда ищете новые способы решения старых проблем или пробуете то, чего другие могут слишком бояться. Вот почему комбуча должна стать вашим чаем в следующий раз, когда вы захотите себя побаловать. Этот ферментированный черный чайный напиток обладает серьезным действием и содержит массу полезных бактерий и культур для улучшения здоровья кишечника.

Рыбы - чай из цветов гороха-бабочки

Как самый творческий знак Зодиака, вы делаете все возможное, чтобы привнести немного индивидуальности даже в самые обыденные моменты. Таким образом, выбранный вами чай должен быть в равной степени вкусным и художественным. Чай из цветов гороха-бабочки, широко известный как синий чай, представляет собой травяную смесь, не содержащую кофеина, а это означает, что вы можете наслаждаться им утром или перед сном, не нарушая свой график.

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