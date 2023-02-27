Как говорит Яна Тимощук, пока окончания боевых действий не предвидется.

Астролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и определила, что весной 2023 война в Украине будет продолжаться. Никаких договоренностей о мире достигнуто не будет.

По ее словам, Украина будет пытаться достучаться до партнеров, но это будет безрезультатно. Поэтому этой весной продолжаться активные боевые действия. Эксперт прогнозирует, что в марте будут большие потери с двух сторон.

"Будет в этом месяце очень горячо. Будет много потерь с двух сторон. Есть опасность из воды и очень сильная. Российская Федерация будет стараться наступать, но это не получиться, хотя средств кинут много. Будет не один сильный удар. Какие-то населенные пункты могут быть захвачены агрессором", - сказала Тимощук на своем YouTube-канале.

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Самые опасные города в конце февраля

Астролог Дмитрий Уранус сказал, что конец февраля будет сложным для Украины. В некоторых городах ожидаются сильные обстрелы. В начале марта будет такая же ситуация.

Самая серьезная опасность нависла над Запорожьем, Днепром, Полтавой, Сумами и ближайшие к ним городами.

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