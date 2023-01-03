По словам Валентины Виттрок, 2023 год будет нелегким для Украины.

Астролог Валентина Виттрок составила прогноз для Украины на 2023 год и определила, какая опасность над нами нависла. По ее словам, Россия продолжит атаковать Украину, в том числе и столицу.

"Киев находится под знаком Льва. С 8 января в знак Льва зайдет Черная Луна, поэтому он будет под прицелом у оккупантов. То есть Киев продолжат атаковать. С конца января по начало февраля будет очень много взрывов по всей стране, но Россия уже не будет полностью уничтожать наши города", - рассказала Виттрок в комментарии УНИАН.

Астролог добавила, что 20 апреля будет солнечное затмение. Этот период и плюс-минус две недели до и после него могуть быть критическими. Также опасность поджидает и в марте.

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"В марте Сатурн зайдет в Рыбы и создаст Солнцу Украины оппозицию. В этот период может быть угроза жизни для президента Владимира Зеленского", - добавила Виттрок.

Напомним, ранее астролог Лариса Гресь составила прогноз для Украины на 2023 год и рассказала, закончится ли в этом году полномасштабная война, развязанная Россией.

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