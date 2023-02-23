Он утверждает, что уже есть предпосылки для завершения войны РФ против Украины.

Существует версия, что война в Украине закончится тогда, когда Россия начнет распадаться изнутри. Поэтому карпатский мольфар Василий Гундяк в интервью YouTube-каналу "Гуцулендия" рассказал, действительно ли это так. Он озвучил свой прогноз, когда ждать завершения кровавого вторжения России.

Гундяк говорит, что Россия уже начала распадаться. "Но война должна закончиться тогда, когда он (Путин, — УНИАН.) трагически погибнет. Или он, или другой там вместо него есть... Тогда она закончится, а иначе не завершится", — утверждает он.

Мольфар предрекает, что это произойдет в 2024 году, не в этом году. Так что наша победа не за горами, но она возможна только после полной капитуляции Российской Федерации. А это возможно только после полного распада РФ, который, прогнозирует Василий, уже начался.

Ранее мольфар из Карпат Василий Юращук рассказал, закончится ли война в 2023-м, и назвал ключевую для нашей страны дату, это 22 марта. По его словам, война в Украине продлится еще два года.

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