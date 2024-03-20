По его словам, если Китай не нападет на Тайвань, то следующая весна будет благоприятной для Украины.

Астролог Влад Росс дал новый прогноз относительно окончания войны в Украине. По его словам, полномасштабное вторжение окончательно может закончиться в следующем году.

Более того, продолжил Росс, согласно нумерологии, война может завершиться 25 мая 2025 года.

"Если что-то началось вблизи 22.02.2022, то что-то должно закончиться вблизи 25.05.2025. "Запрет войны" наверно начнется после этой даты. Сатурн - это мороз, с точки зрения звёзд: он всегда управляет морозом, холодом собачьим. Если Марс - это горячая планета, то Сатурн - это мороз. Нулевой градус Овна - та точка которая соответствует всей планете, всей Земле. И это та же точка конфликта, и вот он может заморозить этот конфликт буквально и с нумерологической точки зрения", - сказал Росс.

Он добавил, что следующая весна будет более благоприятной для украинцев. Однако,, предупредил астролог, его прогноз может не сбыться, если начнется новый конфликт на Дальнем Востоке.

Если, по словам Росса, Китай нападет на Тайвань, то начнется Третья мировая война.

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