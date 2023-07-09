По ее словам, ближайшее время мы будем находиться в подвешенном состоянии.

Астролог и таролог Яна Тимощук рассказала, что в этом году полномасштабная война в Украине не закончится. По ее словам, уже совсем скоро мы начнем возвращать свои территории, выгонять захватчиков из населенных пунктов, но говорить о полном прекращении боевых действий еще рано.

"Сейчас ситуацию в стране можно сравнить с раненым человеком. Впереди его ждет операция, но в целом состояние стабильно неплохое. Карты показывают, что активные боевые действия могут затянуться на годы. Какой-то переломный момент может произойти минимум через год. Но это не всегда будет в такой активной фазе", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

При этом она убеждена, что на самом деле только к 2030 году у нас будет полная ясность происходящего. Пока мы будем находиться в подвешенном состоянии.

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Кроме того, астролог предупредила, что вскоре все же будет очень "горячо" на тех территориях, где идут активные боевые действия, поэтому она рекомендует оттуда уехать. В первую очередь это касается запада Украины.

Напомним, таролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, какие события будут происходить на фронте в ближайшее время, какие населенные пункты под угрозой, закончится ли в этом году террор нашей страны, и когда умрет Путин.

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