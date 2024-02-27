По его словам, мы должны сражаться и побеждать, а останавливаться нам нельзя.

Астролог Алакх Ниранжан рассказал, что в мае этого года ВСУ могут осуществить успешное контрнаступление, а после этого начнутся переговоры о заключении мира.

На YouTube-канале "Прогноз" эксперт прогнозирует, что летом 2024 года могут быть заключены какие-то договоренности, а уже в сентябре закончится полномасштабная война.

"Очень жарким будет конец мая-июня, возможно, июль. Но после этого или в это время начнутся переговоры, которые приведут к тому, что в сентябре боевые действия будут завершены", - отметил Ниранжан.

Он добавил, что завершение войны может быть по двум причинам - это выгодно Америке перед выборами или Путин поймет, что экономике РФ настает крах.

Астролог говорит, что у Украины есть только один шанс победить - это сражаться и довести дело до конца. Потому что, если мы остановимся, то, продолжил эксперт, в конце 2025 года война может возобновиться.

Напомним, ранее астролог назвал города, где будет бомбежка уже на днях.

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