В целом этот период будет успешным для многих людей.

Астрологи составили прогноз на неделю, с 30 января по 5 февраля, для рожденных в год того или иного животного. Этот период обещает быть очень интересным и насыщенным.

Крыса

Эта неделя будет успешной для вас, если вы будете действовать по совести. Не делайте подлостей, не скандальте, а просто ведите привычный образ жизни. В работе вас ждет успех, а вот в личной жизни может наступить пауза. Не делайте то, о чем потом будете сожалеть.

Бык

Если у вас накопились проблемы и вы не знаете, как их решить, стоит устроить мозговую перегрузку. В этом вам очень поможет перестановка мебели, создание уюта, перебирание вещей. Так вы не только порядок в доме наведете, но и соберете мысли в кучу.

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Тигр

Лень - не ваш лучший друг. Чтобы добиться успеха и выйти на новый уровень жизни, вам все же стоит быть смелее и активнее. Держите руку на пульсе и не отказывайтесь от перспективных предложений.

Кролик

Вам может поступить какая-то очень интересная информация, которая полностью перевернет ваш мир. Не пугайтесь преждевременно, ведь это будут хорошие новости. Астрологи советуют вам с умом воспользоваться этой информацией.

Дракон

Вы вступите в роль миротворца. Что это значит? Вы - тот человек, которому удастся сгладить все острые углы, найти выход из конфликтной ситуации и всех примирить.

Змея

Эту неделю вам лучше провести в уединении. Эксперты советуют вам уехать за город, медитировать, заниматься духовными практиками. Не лишним будет и консультация у психолога.

Лошадь

Все свои силы вы направите на работу и достижение своих целей. Однако будьте осторожны, ведь в вашем окружении есть недоброжелатели, которые попытаются развести вас на деньги.

Коза

Уже в начале недели вы можете столкнуться с завистью, ревностью и негативом со стороны окружающих. Постарайтесь отстраниться от этого. Помните: если вы чего-то не слышите, не читаете, не знаете - это вас не цепляет.

Обезьяна

Период с 30 января по 5 февраля будет благоприятным для внешних преображений. Посетите салон красоты, сделайте красивый макияж, маникюр, прическу. Покоряйте мир своей добротой и красотой!

Петух

Возможно, последнее время вас преследовали одни неудачи. Так вот уже на этой неделе вы сможете найти корень всех проблем. Как только вы поймете, что вам мешает быть счастливым и успешным, сможете изменить ситуацию.

Собака

Жизнь может поставить вас в такие условия, когда вам придется оправдываться. Однако не стоит этого делать, если вы не чувствуете свою вину. Тот, кто оправдывается - уже виноват.

Свинья

На первый план выйдет личная жизнь. Это будет удачный период для построения семьи, заключения брака, планирования детей. Не лишним будет и отпуск со второй половинкой.

Напомним, ранее таролог назвала решающий месяц в войне с Россией.

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