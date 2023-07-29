Китайский гороскоп на август публикует советы на месяц для всех знаков Зодиака.

У китайцев есть особенный гороскоп, в котором знаки Зодиака определяются годом рождения. В таком гороскопе совмещаются современные знания про мир и древнеазиатская мудрость. Все знаки Зодиака китайского гороскопа (кроме Дракона) названы в честь животных.

Мы составили китайский гороскоп на август 2023 и рассказали, как разным знакам успешно провести этот месяц.

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Крыса (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

В августе Крысам рекомендуется сосредоточиться на незавершенных делах и незаконченных проектах. Возможно, будут соблазны отвлечься на различные приятные события, но постарайтесь сосредоточиться. Будьте проактивными и действуйте решительно. Доверьтесь своей интуиции и не бойтесь брать на себя ответственность. Результаты вашего труда будут впечатляющими.

Бык (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

Китайский гороскоп советует Быкам заняться своей социальной жизнью. Постарайтесь больше общаться со знакомыми, интересуйтесь их планами, встретьтесь с новыми людьми. Это также отличный месяц для творчества. Не бойтесь выразить себя через искусство или хобби.

Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

В августе Тигры часто могут чувствовать себя непонятыми окружающими. Из-за этого вы можете ощущать себя одинокими или обиженными. Не расстраивайтесь: у всех в жизни бывают периоды непонимания. Если хотите, чтобы вас услышали - не обижайтесь молча, а проговорите свои чувства.

Кролик (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

В августе Кролики часто будут ощущать внутреннее терзание и потребность разобраться в себе. Постарайтесь избегать конфликтов, чаще уединяться и посвятить свободное время самопознанию. Чтобы лучше понять себя, попробуйте составить план действий на несколько месяцев и подумайте, с кем бы вы хотели эти планы воплотить. А лучше почувствовать свое тело вам поможет спорт - займитесь им.

Дракон (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Драконам в августе придется проявлять терпение и чаще идти на уступки, иначе вы рассоритесь со всеми окружающими. А вот в свою семейную жизнь советчиков лучше не посвящать - вы сами знаете, как лучше поступить. В августе близкие часто будут нуждаться в ваших советах и сострадании.

Змея (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Последний месяц лета откроет перед вами отличные возможности для саморазвития. Постарайтесь избавиться от старых привычек, которые могут вам мешать, и приобретите полезные. Месяц хорош для спорта и похудения, а также изучения любых навыков и занятий на курсах.

Лошадь (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

В августе представителям этого знака рекомендуется тщательней подбирать слова. Ваши фразы могут обижать или ранить знакомых. Попробуйте отвечать людям так, как хотели бы, чтобы отвечали вам. Также в августе рекомендуется обратить внимание на свое самочувствие и в особенности на здоровье желудка. Обязательно мойте все овощи и фрукты, не ешьте сырые яйца.

Коза (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

Ваши навыки в августе станут очень востребованными, из-за чего знакомые часто будут обращаться к вам за советами. Помогать им или нет - решать вам, но оказанное добро люди точно не забудут. На работе у вас будет хороший шанс показать себя в лучшем свете перед начальством и продвинуться по карьерной лестнице.

Обезьяна (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

Гороскоп советует Обезьянам быть более искренними и открытыми в августе. Ваши близкие ещё не научились читать мысли, поэтому если вас что-то беспокоит - просто расскажите об этом. Вы увидите, как много проблем может решить обычный искренний разговор. В августе у вас появится человек, на чью поддержку вы точно сможете рассчитывать.

Петух (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

Гороскоп предупреждает людей со знаком Зодиака Петух - вы уже на грани нервного и физического истощения. Восточный гороскоп на август советует вам больше отдыхать и чаще себя баловать, а также сократить до минимума общение, которое вас утомляет. Ваш дом не зарастет мхом, если вы один раз пропустите уборку, а родные переживут, если вы отложите встречу с ними.

Собака (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

В последний день лета Собакам рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе и не засиживаться дома. Наслаждайтесь хорошей погодой, пока есть возможность. Попробуйте заменить поездки на транспорте пешими прогулками. Вы удивитесь, как обычная прогулка помогает упорядочить мысли и успокоить нервы. Во второй половине месяца стоит чаще бывать с семьей.

Свинья (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

Китайский гороскоп на август для всех знаков обещает вам много новых знакомств в августе. Избыток общения может вас утомлять, но в будущем вы не пожалеете, что познакомились с этими людьми. Также гороскоп предупреждает, что нечестные люди будут впутывать вас в интриги и попытаются поссорить с близкими людьми.

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